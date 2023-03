Dronken man in Zaandam uit water gered door voorbijganger

De politie kreeg om 17.47 uur de melding binnen dat er een man in het water lag bij de Beatrixbrug. Een voorbijganger probeerde de man, die volgens de politie 'zwaar onder invloed van alcohol was', nog voor de hulpdiensten er waren al uit het water te redden.

Hoe de man precies in het water is beland, is volgens een woordvoerder van de politie niet zeker. Hij kan dat zelf ook niet vertellen, omdat hij zo veel had gedronken. "Niks is nog zeker, ook omdat de man zwaar onder invloed was", vertelt de woordvoerder tegen NH Nieuws. "Er circuleren beelden van de man waarop te zien is dat hij valt of springt. Maar dat zijn maar fragmenten, dus dat is lastig om te zien. Wat we wel zien op de beelden is dat de brug in een opwaartse positie staat en hij van de zijkant afvalt."

De politie doet onderzoek naar het ongeluk. De brug was een krap uur afgezet maar is alweer vrijgegeven. Allebei de mannen zijn naar het ziekenhuis vervoerd.

"De redder is zelf de ambulance ingeklommen, hij is ter controle naar het ziekenhuis gebracht vanwege de lage temperaturen buiten. Het slachtoffer is minder goed aanspreekbaar, maar dat komt ook door de alcohol in zijn systeem", aldus de woordvoerder.