KLM en bonden woest over eindoordeel miljardensteun in coronatijd: "Vol onjuistheden"

KLM en vijf vakbonden zijn razend vanwege het eindoordeel van de zogenoemde staatsagent over de miljardensteun die de maatschappij kreeg in de coronacrisis. De staatagent, die door het ministerie van Financiën was aangesteld om te controleren of KLM zich wel aan de voorwaarden hield, maakt korte metten met het bedrijf. Volgens KLM en de bonden zuigt de staatsagent enkele conclusies uit zijn duim.