Winst voor KLM, ondanks onzekerheden door chaos Schiphol en oorlog Oekraïne

In tegenstelling tot Schiphol, dat vanochtend teleurstellende jaarcijfers bekendmaakte, heeft KLM in 2022 706 miljoen euro winst gemaakt. De luchtvaartmaatschappij draaide bijna even goed als in 2019, het jaar voor de coronacrisis. De positieve cijfers zijn volgens KLM te danken aan het snelle herstel van het vliegverkeer, maar benadrukt ook 'de moeizame opstart', waarmee op de aanhoudende chaos op Schiphol wordt gedoeld.

Een Boeing 787-9 Dreamliner van KLM nadert Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Volgens KLM-directeur Marjan Rintel is de winst te danken aan de loyaliteit van de reizigers en de inzet van het personeel. "In het afgelopen jaar hebben de collega’s zich enorm ingespannen om onder moeilijke omstandigheden onze klanten een goede ervaring te bieden", zegt Rintel. De moeilijke omstandigheden waarop de topvrouw doelt, zijn de personeelstekorten op Schiphol die het afgelopen jaar leidden tot chaos in de terminals en duizenden geannuleerde vluchten, die vooral voor rekening van KLM kwamen. Transavia Rintel waarschuwt voor meer onzekerheden in het komende jaar, zoals inflatie, hoge kerosineprijzen en de oorlog in Oekraïne. KLM vervoerde in 2022 25.8 miljoen passagiers, dochtermaatschappij Transavia 7.7 miljoen. Ondanks de chaos op Schiphol is het Transavia afgelopen zomer al gelukt om net zoveel omzet te draaien als voor de coronacrisis.

