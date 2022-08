Loonsverhoging voor KLM-piloten, maar gratis woon-werkregeling verdwijnt

KLM en pilotenvakbond VNV zijn akkoord over een nieuwe cao. De piloten krijgen vier procent loon erbij, meldt de bond. Een omstreden woon-werkregeling voor piloten die in het buitenland wonen, waarmee ze gratis naar en van Schiphol konden vliegen, verdwijnt.

Een maand geleden kwamen vakbonden en KLM al tot een akkoord voor loonsverhoging voor het grondpersoneel. Volgens de Verenging Nederlandse Verkeervliegers (VNV) wordt met de nieuwe cao voor de piloten, rekening gehouden met het koopkrachtverlies door de hoge inflatie.

"Met deze afspraken wordt gelijke tred gehouden met KLM-grondpersoneel en wordt invulling gegeven aan het sterke herstel van KLM na jaren van zware loonmatiging en de huidige hoge inflatie", zegt VNV-voorzitter Willem Schmid. "Daarvoor heeft KLM ook nu weer de ruimte."

Terug naar normaal

Schmid vervolgt: "Met dit akkoord kan KLM samen met haar vliegers werken aan verder herstel en een gezonde toekomst. Daarmee gaan we terug naar normaal." De vliegers en al het andere KLM-personeel krijgen een eenmalige bonus, maar afgesproken is dat die pas wordt overgemaakt als alle staatsleningen zijn terugbetaald.

Niet meer gratis vliegen naar het werk

Piloten die in het buitenland wonen kunnen niet meer gratis op en neer vliegen naar Schiphol. Die woon-werkregeling was omstreden en werd onder meer door een toezichthouder van het rijk gezien als belastingontwijking. Volgens VNV is de regeling rechtmatig en gebruikelijk is in de luchtvaart, maar zegt met deze aanpassing de zorgen die hierover zijn ontstaan weg te nemen.

De nieuwe cao heeft een looptijd tot en met 1 maart 2023 en moet nog worden goedgekeurd door de leden.