Bonden en KLM akkoord: grondpersoneel krijgt er geld bij

KLM, CNV, FNV en NVLT (de bond voor luchtvaarttechnici) zijn akkoord over een nieuwe cao voor het grondpersoneel. Volgens de bonden gaan er zo'n 12.000 medewerkers er financieel op vooruit. De nieuwe cao geldt voor een jaar en gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2022 in.

De lonen gaan er totaal met 4 procent op vooruit. De lagere loongroepen krijgen er volgens vakbond CNV 160 euro per maand bij. De jeugdschalen verdwijnen en het minimumloon wordt 14 euro per uur, een langgekoesterde wens van de bonden, maar ook politieke partijen als de PvdA en de SP.

Het grondpersoneel van KLM mag nu ook gratis parkeren op Schiphol en de kilometervergoeding gaat van 9 cent naar 19 cent. "Ook hebben we goede afspraken gemaakt voor het structureel verlagen van de werkdruk. Zo zal KLM meer mensen in vaste dienst nemen en gaan we afspraken maken over zaken als minimale bezetting", zegt Birte Nelen van FNV.

Overdag thuiswerken, 's avonds op een Spaans terras

Medewerkers met een kantoorfunctie mogen in totaal 8 weken per jaar vanuit het buitenland werken. Michiel Wallaard van CNV licht toe: "Je kunt bijvoorbeeld een maandje naar La Palma gaan, overdag werken en ’s avonds op een Spaans terras zitten of een lekkere wandeling maken."

Wallaard vervolgt: "We zijn benieuwd hoe de proef uitpakt en of dit een voorbeeld is voor andere bedrijven. Het kan zomaar een interessante arbeidsvoorwaarde worden, waarmee werkgevers zich op een positieve manier kunnen onderscheiden."