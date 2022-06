KLM lost laatste deel van corona-'staatssteun' af

KLM lost het laatste deel af van de lening die de maatschappij in 2020 kreeg om de coronacrisis te overleven. Toenmalig minister Hoekstra van Financiën zegde KLM 3,4 miljard euro toe, maar daarvoor in ruil moest de luchtvaartmaatschappij de kosten drukken door flink te snijden in het personeelsbestand. In totaal is er 942 miljoen euro geleend.

Boeing 737's van KLM geparkeerd op Groningen Airport Eelde - NH Nieuws / Doron Sajet

KLM betaalde de lening in drie stappen terug: in mei 311 miljoen euro, begin juni 354 miljoen euro en nu met de resterende 277 miljoen is de volledige lening aan de overheid afbetaald. Onder meer om de kosten te kunnen drukken zijn 6.000 medewerkers van KLM hun baan verloren. Een groot deel van het personeel koos voor een vrijwillige vertrekregeling. Een andere voorwaarde voor de staatssteun was het terugdringen van de CO2-uitstoot en hinderbeperkering, zoals minder nachtvluchten. Groningen Airport Eelde Aan het begin van de coronacrisis kwam het vliegverkeer in Nederland vrijwel helemaal stil te liggen. Vliegtuigen van KLM die voor langere tijd nutteloos bleken werden onder andere geparkeerd op een start- en landingsbaan, en op Groningen Airport Eelde.

De overheid had een zogenaamde staatsagent ingezet om toe te zien of KLM zich wel aan de afspraken hield voor de steun. Die staatsagent tikte de maatschappij meerdere keren op de vingers, waaronder of KLM wel genoeg doen om financieel gezond te blijven. Ook kreeg KLM kritiek op belastingontwijking door in het buitenland wonende piloten. KLM heeft ook meerdere malen laten weten zich niet in de kritiek te kunnen vinden. Laatste werkdag Het nieuws over de aflossing komt op de laatste werkdag van KLM-directeur Pieter Elbers. Zijn functie wordt vanaf morgen overgenomen door Marjan Rintel, die eerder aan het hoofd van de Nederlandse Spoorwegen stond. Elbers wordt topman van een budgetmaatschappij in India.