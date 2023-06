Zangeres Inge Lamboo (24) ging viraal met K3-covers en speelt nu voor grote zalen

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Zo zag een dagje opnemen er voor de jonge artiest uit: op haar bed positioneerde Inge haar mobiel om te filmen, waarna ze met haar gitaar op de grond ging zitten en begon te spelen. Haar kamer stond vol met een opnameapparatuur, gitaren en een piano. "Het was eerder alsof ik in mijn muziekstudio sliep dan dat ik op mijn slaapkamer muziek speelde."

Vanuit een dorp bekend geworden

In een dorp wonen vond Inge heerlijk. "Op de studie was ik een van de weinigen die in een dorp bleef wonen. Als ik geen inspiratie had of het even too much was, ging ik langs de weilanden lopen", vertelt ze. "Ik voelde niet zo veel voor de grote stad." Pas afgelopen januari is Inge vanuit haar ouderlijk huis verhuisd naar Haarlem, waar ze naast haar slaapkamer een aparte studio heeft.

