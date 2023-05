Zangeres Janne Schra op nieuw album minder vanuit hoofd en meer vanuit haar hart

Zangeres Janne Schra is al 20 jaar een begrip in de Nederlandse popscene. Eerst als zangeres van de succesvolle band Room Eleven en later als soloartiest. Nu komt Janne met haar nieuwe album The Heart Is Asymmetrical. Een popalbum met de nodige dancebeats waarop ze impulsief en vanuit haar hart werkte. "Ik wilde gewoon niet te veel nadenken, maar er gewoon inspringen en zo is het hele album ontstaan."

Ze groeide op zonder muziek, maar bleek toch muzikaal gevoel te hebben. "Mijn vader en moeder hadden niks met muziek. Maar we hadden wel een piano dus daar pingelde ik wat op en dat viel direct op", vertelt Janne. "Ik was gewoon een heel gevoelig kind. Dat zie ik bij mijn dochter ook, die hoort iets en kan zo iets nazingen of bedenken en dat deed ik ook. Die gevoeligheid heb ik nog steeds. Als ik ergens loop associeer ik me suf, ik sta de hele tijd aan en dat helpt zeker bij liedjes schrijven."

Janne is geboren en getogen in Huizen in het Gooi. Haar ouders hadden een zeilschool. "Ik had een erg leuke jeugd. Erg veel buiten en op de boot", vertelt Janne. Ze ziet zichzelf niet bepaald als een Goois meisje. "Iemand uit Bussum, die aan de goeie kant van het spoor woonde, noemde Huizen het getto van het Gooi, vond ik helemaal niet erg".

Op mijn vraag of ze een zondagskind is, bij wie alles aan komt waaien antwoordt ze: "Misschien ben ik wel een zondagskind, maar ik heb er wel alles aan gedaan om dat dan weer teniet te doen", zegt ze. "Ik denk overdreven veel na, ik maak het mezelf veel moeilijker dan nodig is. Ik legde de lat zo hoog voor mezelf, gewoon niet normaal. Ik heb op mijn 27ste ook een burn-out gehad. Ik had gewoon alles wat relaxter kunnen doen, dat was beter geweest."

We treffen zangeres Janne Schra in de kleedkamer van Gebroeders de Nobel in Leiden waar ze straks zal optreden met haar band. Op de website van de zaal wordt ze als volgt aangekondigd: 'Sommige mensen hebben echt alles mee. Beauty, brains, een stem als een nachtegaal en ze kan nog schilderen ook.' Janne kan er wel om glimlachen.

Op haar 20ste brak Janne door met de band Room Eleven waar mee ze twee albums maakte. Room Eleven ontving twee gouden en een platina plaat en toerde door Canada, Japan, Europa en Zuid-Afrika. In 2012 ging Janne solo en maakte ze een aantal albums. Het album 'In de regen' springt eruit omdat het volledig Nederlandstalig was. Ze ontving er een Edison voor.

Het nieuwe album 'The Heart Is Asymmetrical' is toch weer Engelstalig. "'In de regen' voelde wel als een uitstapje. Ik wilde even iets totaal anders doen. En dat is die jazzy Nederlandstalige plaat geworden", zegt Janne. "En nu wilde ik weer de heel andere kant opgaan. Echt een Engelstalige popplaat maken. Twee tegenpolen zijn het eigenlijk. Het is, net als in de politiek, dat ik een beetje gepolariseerd ben geraakt."

Impulsiever

Het nieuwe album 'The Heart Is Asymmetrical' maakte ze samen met producer Adam Bar. Het ontstond in de coronaperiode. De songs kwamen op een heel andere manier tot stand dan Janne gewend is. "Normaal schrijf ik eerst een tekst en dan bedenk ik de muziek. Nu gebeurde alles veel impulsiever", vertelt Janne. "Ik zat dan in mijn joggingbroek bij Adam op de bank. Dan speelde hij een akkoord en dan zong ik daar iets bij. Ik wilde gewoon niet te veel nadenken, er gewoon inspringen en dat het een kant op zou gaan. En zo is het hele album eigenlijk ontstaan."

Janne vergelijkt deze werkwijze met hoe ze schildert. "Dan zet ik mijn brein, dat zich overal mee bemoeit en over nadenkt uit, en dan gaat mijn hand gewoon ergens naar toe en dan weet ik intuïtief waar het heen moet en dan ontstaat het. Dat kan dus met muziek maken ook."

Geluk

Janne heeft inmiddels meer dan 100 nummers geschreven. Ze zijn haar allemaal dierbaar, maar een nummer als 'Speak up', van haar eerste soloalbum, is wel een van haar favorieten. "'Speak up' blijft heel dicht bij wat ik wil zeggen. Grappig genoeg zijn het dan vaak nummers met teksten die ik tegen mezelf uitspreek", vertelt Janne "Met 'Speak up' zeg ik dan tegen mezelf, ga eens rechtop zitten en laat jezelf eens horen."

Het schrijven van dit soort nummers maakt Janne ook gelukkig. "Maar ik denk dat geluk vooral zit in dat je accepteert hoe je leven is en dat je de mooie dingen om je heen ziet."

Het album 'The Heart Is Asymmetrical' van Janne Schra is uit. Janne Schra staat op 8 juni met haar band in de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord.