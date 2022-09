Haarlem NL V Operazangeres betovert buurt met haar gouden stembanden: "We zijn er trots op"

Sommige buurtbewoners staan ademloos te luisteren, anderen kijken op en neuriën mee als operazangeres Martina Prins in haar kleine woning in de Vroomstraat aan het repeteren is. En al hoor je haar gezang van ver, van overlast is geen sprake. Buren zijn juist trots als een pauw.

Operazangeres Martina Prins bij haar piano - Michael van der Putten/NH Media

Je hoort haar krachtige stem door de hele straat en altijd komt er wel iemand een kijkje nemen. Prins woont sinds 2016 in Haarlem en daarvoor woonde de in Amsterdam geboren zangeres jaren in het Duitse München. "Ik woonde in een flat aan een plein en ook daar repeteerde ik thuis. Ik deed eens boodschappen in een winkel aan dat plein en sprak met de winkelier over mijn beroep. Hij moest lachen en was blij eindelijk te weten van wie het gezang kwam dat hij kon horen." Corona Martina Prins is en professioneel (opera)zangeres die solo in de grotere schouwburgen van Nederland heeft gestaan. Door ingewikkelde regelingen kreeg ze tijdens corona geen enkele financiële steun van de overheid en ging ze noodgedwongen aan het werk bij de GGD. "Ik zat thuis en dacht: ik trek het niet hier. Ik was gewend om met 2.500 mensen en een volle orkestbak voor mijn neus te zitten. Dus ik dacht: ik open mijn voordeur en ga voor de buren spelen." Tekst gaat door onder de foto

buurtbewoners staan te kijken - Michael van der Putten/NH Media

Buurman Gert Pool is toen meermaals komen kijken. "Ik kwam - en kom - vaak kijken als Maartje (zo wordt ze door buurtbewoners genoemd, red.) ging zingen voor de buurt. Sommigen zetten zelfs stoeltjes neer. Dat was hartstikke leuk", aldus Pool. Nu alles weer open mag, staat Prins niet meer in haar deuropening te zingen voor de buurt, maar als ze repeteert, hoor je haar gezang door de straat.

Quote "We zijn juist trots dat we zo'n een zangeres in de buurt hebben" Ömer Akin, buurtbewoner