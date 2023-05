Nieuwedieper (28) ontkent vuurwerkbommen door brievenbussen te hebben gegooid

Het lijkt met regelmaat te gebeuren, en zo ook vorig jaar februari: aan de Fluytstraat in Den Helder werd een vuurwerkbom aangestoken en door een brievenbus gestopt . Twee dagen eerder was het in de stad ook al geprobeerd. De 28-jarige Tim K. wordt ervan verdacht dit te hebben gedaan, maar hij ontkent stellig. "Ik heb het niet gedaan, ik ben onschuldig."

Het is vaker raak in Den Helder, vuurwerkbommen die gevels of auto's verwoesten. Vaak wordt er niemand gepakt, maar nu heeft justitie wel een verdachte op het oog.

De vuurwerkbom richtte behoorlijk wat schade aan vorig jaar februari. De gevel van het huis aan de Fluytstraat raakte beschadigd, de voordeur was ontzet en een deel van het interieur was vernield, zo schreef het NHD destijds. Het OM verdenkt Tim K. ervan de explosie te hebben veroorzaakt en denkt daarnaast dat hij twee dagen eerder ook zoiets heeft geprobeerd.

De Nieuwedieper zit vast in de gevangenis in Alphen aan den Rijn, maar hoopt snel (voorlopig) op vrije voeten te komen. Met name omdat hij anders zijn huis kwijtraakt. "Zijn moeder betaalt nu de huur", vertelt zijn advocaat, "maar zij heeft aangegeven dit niet langer te kunnen doen. Hij heeft nu eindelijk een eigen woning en is erbij gebaat om in stabiel vaarwater te komen."

Bovendien voert de advocaat aan dat justitie niet genoeg bewijs heeft. Maar hier is het Openbaar Ministerie het niet mee eens.

'Zuur'

K. blijft beweren onschuldig te zijn, al is hij wel bereid om mee te werken aan een behandeling. "Ik had eindelijk vooruitzichten op mooie ontwikkelingen. Zo zou ik stage lopen met uitzicht op een baan. Nu dreig ik mijn woning kwijt te raken en dakloos te worden. Heel zuur. Voor en tijdens mijn detentie had ik psychische klachten; opname in de GGZ werd geadviseerd. Daar sta ik voor open: ik wil de problemen en trauma's oplossen die ik in het verleden heb gehad."

Het zal nog maanden duren voor de rechter de zaak inhoudelijk behandelt. Wel beslist ze nu alvast of K. langer vast moet blijven zitten of niet, haar beslissing deelt ze later vandaag.