Ravage in woning van 29-jarige Helderse door naar binnen gooien van vuurwerkbom

In het huis van een 29-jarige vrouw uit Den Helder is vannacht een ravage ontstaan nadat zwaar vuurwerk naar binnen was gegooid. De bewoonster raakte hierbij niet gewond. De brand die na de explosie ontstond, kon ze zelf blussen. Er is nog niemand aangehouden.

De jaren 60-woning aan de Dirk Cornelis Vroulandtstraat raakte door de explosie behoorlijk beschadigd. Op foto's is te zien dat de voorruit aan diggelen is en de jaloezieën eruit hangen. Toen de politie na de melding om 1.40 uur aankwam, kwam er rook uit het raam. Door de explosie was er brand ontstaan in de woonkamer, de bewoonster kon deze blussen.

"Er lijkt te zijn gegooid met zwaar vuurwerk", zegt een politiewoordvoerder. Wie erachter zit en of het mogelijk een gerichte aanslag was op de bewoner, is nog niet duidelijk. Er zouden vlak na de explosie drie mannen zijn weggerend, in een auto gestapt en weggereden.

Schade

De politie doet onderzoek, daarbij wordt ook onderzocht of de vrouw werd bedreigd. Of ze na de explosie nog in haar huis kan blijven, of dat het pand onbewoonbaar is, is niet bekend. "Wel leek de schade aan de woning mee te vallen", zo vertelt een woordvoerder van de politie.