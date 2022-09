Voordeur en brievenbus van 87-jarige man vernield door afsteken zwaar vuurwerk

Voor een woning van een 87-jarige man aan de Cronjéstraat in Den Helder is vrijdagavond zwaar vuurwerk afgestoken. Door de ontploffing werden de deur en de brievenbus van het huis vernield. De bewoner zelf raakte lichtgewond.

De oudere man werd die avond rond 23.15 uur opgeschrikt door een harde knal. Gealarmeerde politie concludeerde dat de klap door vuurwerk was veroorzaakt. De bewoner is door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Er is nog niemand voor aangehouden. De politie is daarom op zoek naar mensen die iets hebben gezien of meer weten over de ontploffing. Ook zijn camerabeelden uiteraard welkom.