Hondje Paco na vier dagen eindelijk weer thuis: "Het is een wonder!"

Het waren slopende dagen voor Eva en Rick uit Purmerend, maar hun vermiste hondje is weer terecht. Na vier lange dagen is Paco weer terug bij zijn baasjes. Waar hij de afgelopen dagen allemaal heeft uitgehangen is nog niet duidelijk. "Maar hij is er weer, en dat is het belangrijkste."

Paco is een jong straathondje van zeven maanden oud dat het stel na een rondreis in Spanje mee naar Nederland hebben genomen. Ze waren net een week thuis in Purmerend toen het hondje vier dagen geleden losbrak. Dankzij de oplettendheid van een jongetje is het voormalig straathondje nu weer thuis.

"Het ging allemaal heel snel", vertelt Eva aan NH. Een jongetje achterin een auto zag een hondje zitten onder een viaduct vlak bij de snelweg. Twee meiden in de auto herkende Paco van de flyers die Eva en Rick overal ophingen.

"Toen de twee meiden Paco riepen, rende hij gelijk de auto in", aldus Eva. En binnen een half uur was Paco herenigd met zijn baasjes. "Het is echt een wonder!"

Bijslapen

Paco gaat morgen naar de dierenarts, maar hij lijkt, op een teek na, ongedeerd. "Het is nu vooral belangrijk dat hij kan rusten en kan bijslapen", vertelt Eva. En zijn baasjes kunnen na 4 onrustige dagen ook wel wat extra slaap gebruiken

"We hadden veel scenario's in ons hoofd over hoe dit kon aflopen", vertelt Eva. "Maar dan is dit toch het allerbeste."