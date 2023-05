Eva en Rick uit Purmerend radeloos: uit Spanje meegenomen straathondje al dagen zoek

Eva en haar vriend Rick zijn al dagen hun pup van zeven maanden, genaamd Paco, kwijt. Een jong straathondje dat ze na een rondreis in Spanje mee naar Nederland hebben genomen. Ze waren net een week thuis in Purmerend toen het hondje losbrak.

Eva en Rick

Als een kind zo blij waren ze met hun pup Paco. De laatste twee maanden van hun lange rondreis in Spanje besloten ze het hondje uit het asiel te adopteren. "We waren ongeveer een jaar met onze camper in Spanje onderweg, toen we in Andalusië dit hondje tegenkwamen", zegt Eva. "Een eigenwijs, leuk, wild hondje." Veel straathondjes in Spanje In Spanje lopen veel hondjes op straat te zwerven. En dus besloten Eva en Rick een pup een tweede kans te geven. Twee maanden trokken ze met Paco rond. Net een week thuis in de Singelbuurt, in Purmerend ging het mis. "We wandelden op het strand met hem of liepen in het bos. Maar woensdag rond de klok van drie was het foute boel. Hij trekt een sprintje naar het omheinde veldje vlak voor onze voordeur en sindsdien is hij niet meer gezien. Hij heeft dus een andere afslag genomen." Tekst loopt door na foto.

Gelukkig hebben experts Eva en Rick verteld dat zwerfhondjes vrij lang kunnen overleven. Ze hebben een bepaalde vluchtmodus en kunnen zich lang goed in de natuur schuilhouden. "We hebben hier in de omgeving veel bosgebied en weilanden", zegt Eva, "waar niet dagelijks veel mensen zijn. Waarschijnlijk heeft hij een manier gevonden om daar rond te dwarrelen." Vol in hormonen Dat laatste komt, volgens Eva, omdat de jonge pup van zeven maanden nu snel van mensen af zal rennen. "Hij is van nature graag onder de mensen en andere honden, maar hij lijkt nu in een andere modus. Het is wachten tot-ie een foutje maakt, dat hij mensen tegenkomt."

"Gelukkig zit hij vol in zijn hormonen en is hij wellicht op zoek naar jonge vogeltjes en muisjes en drinkt hij wellicht uit beekjes. Daardoor kan hij zichzelf nog wel even in leven houden." "We zijn wel bezorgd en hopen dat hij snel terugkomt", vervolgt Eva. Daarom hebben zij en haar vriend via Facebook en andere social media vrienden, familie en vrijwilligers aangespoord om mee te helpen zoeken. "De afgelopen dagen heeft dat dus nog niks opgeleverd. Vandaag gaan we maar weer het bos in, hopen dat hij snel gevonden wordt." Wie de hond denkt te zien, kan het beste contact opnemen met Dog Search. Advies is om niet zelf de hond te vangen of te roepen, maar te bellen met de organisatie van Dog Search.