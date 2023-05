Nog altijd is voormalig straathondje Paco vermist: "We zoeken met man en macht"

Voormalig straathondje Paco is nog altijd in geen velden of wegen te bekennen. Ondanks de flinke zoektocht die in Purmerend op gang is gezet met twee speurhonden. En hoewel eigenaren Eva en Rick radeloos zijn, is er ook hoop, vertelt Eva's moeder Jenny vanmorgen aan NH.

Straathondje Paco is nog altijd vermist - Privéfoto

Even was er een sprankje hoop, tijdens de zoektocht naar het uit Spanje geadopteerde straathondje Paco. Het spoor van de zeven maanden oude pup werd opgepikt door alle twee de speurhonden die mee zoeken naar de vermiste, zeven maanden oude hond. "Ze vonden allebei hetzelfde spoor, toen het team van Dog Search op zoek was", vertelt Jenny, die samen met een groep vrijwilligers in Purmerend mee zocht naar Paco. "We liepen langs een lang grindpad en stopten een paar keer bij plekken in het gras. Het leek erop dat hij daar was gaan liggen." Spoor weer kwijt De speurhonden volgden het spoor ook een paar keer naar het water, maar raakten weer kwijt nadat de groep in de buurt van een woonwijk kwam. Jenny: "We denken dat hij bij het water heeft gedronken of misschien iets rook. Maar na een tijdje gingen de neuzen van de speurhonden omhoog, mij werd uitgelegd dat ze daarmee aangeven dat ze het spoor kwijt zijn." Tekst gaat door onder de foto.

Vermiste straathondje Paco in betere tijden - Privéfoto

De familie vreest dat Paco de nabijgelegen snelweg is opgerend. "Een hond kan daar makkelijk onder de geluidswal door zijn gekropen", vertelt een bezorgde Jenny. "Daarom is ook gezocht in het gebied erachter. Als het rustig is op de weg, kan hij daar zijn beland. Gelukkig zijn er geen meldingen binnengekomen van dode honden langs de snelweg." Vluchtmodus Volgens de experts van Dog Search is het goed mogelijk dat Paco zelfs na weken gevonden kan worden. "Net als zijn moeder in Spanje is Paco opgegroeid als straathond. Zijn moeder leefde van muizen en ratten, hij kan dat waarschijnlijk ook." Wie Paco spot wordt aangeraden vooral niet achter hem aan te gaan. Hem roepen zal volgens Jenny ook weinig uithalen. "Hij zal niet meer op zijn naam reageren. Hij zit nu hoogstwaarschijnlijk in een vluchtmodus en zal moeilijk te pakken zijn." De familie blijft met man en macht zoeken en houden alle scenario's open. Ook blijft de hoop op een goede afloop levend. "Als er niks geks is gebeurd kan hij zich volgens kenners tot wel een maand in leven houden." Wie Paco spot kan het beste direct contact opnemen met Dog Search.