Paulus Loot, een man met 300 gezichten, komt tot leven in Zandvoort

270 jaar na zijn dood komt Paulus Loot weer een beetje tot leven in Zandvoort. Honderden kinderen waagden zich de afgelopen weken op verzoek van de gemeente aan een tekening of schilderij van de grondlegger van Zandvoort. Een uitdaging, want niemand weet hoe de Amsterdamse koopman, 300 jaar geleden stichter van de badplaats, eruitzag.

Morris Knuvelder (12), die een schilderij maakte van de stichter van Zandvoort, was de beste van de deelnemers die meededen namens Jongerenwerk. Morris zei dat hij veel afbeeldingen van Rembrand had bekeken en zich zo een beeld had gevormd. "Ik ga er van uit dat Paulus Loot er een beetje hetzelfde heeft uitgezien." Bij de volwassenen won Kras Bockland, leerling van de Kunstacademie Haarlem.

Spanning opvoeren

De man die Zandvoort voorspoed bracht, heeft dankzij de verkiezing nu honderden gezichten, maar wat zijn ware tronie is, weten we nog steeds niet. De gemeente Zandvoort is er veel aan gelegen nog voor het einde van het Paulus Lootjaar, dat nu loopt, zijn identiteit te kunnen onthullen. "Er is een afbeelding waarop naar hem wordt verwezen", voerde een woordvoerder van de gemeente de spanning op. "We hopen daar over een tijdje meer over naar buiten te kunnen brengen." Waarschijnlijk gaat dat gebeuren op 27 september, als zijn 350ste geboortedag wordt gevierd, tevens de dag waarop het Paulus Lootjaar wordt afgesloten.

De tekeningen, schilderijen en kunstwerken van Paulus Loot, worden de komende maanden geëxposeerd in de Hervormde Kerk.