Wél de kist, geen overblijfselen, gemeente Zandvoort weet genoeg: "Híer ligt Paulus Loot begraven"

Ligt Paulus Loot begraven in de Hervormde Kerk of ligt hij er niet? Die vraag houdt liefhebbers van de lokale historie in Zandvoort al jaren bezig. Reden waarom de gemeente vanmiddag met een speciale inspectiecamera bijna drie meter onder de grond op zoek ging naar de kist van de mysterieuze koopman. Driehonderd jaar geleden kocht Paulus Loot Zandvoort en bracht hij welvaart in de badplaats, maar niemand die iets van hem weet, laat staan dat er foto's van hem zijn.

De gemeente is er veel aan gelegen Paulus Loot aan de vergetelheid te onttrekken en heeft een select gezelschap uitgenodigd om getuige te zijn van de camera-inspectie onder de marmeren vloer van de kerk. De overlevering wil dat de koopman hier ligt, maar of dat ook echt zo is? "Die vraag willen we nu wel eens beantwoord zien", zegt Walter Sans van de gemeente Zandvoort. "Waarom nu? We vieren het Paulus Loot-jaar in onze gemeente: een mooier moment is niet denkbaar."

Gepast of niet?

De camera gaat via een duimbreed gaatje de graftombe in. Sans vindt het niet ongepast dat er even naar binnen wordt 'gegluurd'. De suggestie dat het iets voyeuristisch heeft, verwerpt hij. "Nee, zo zie ik dat niet. We nemen gewoon een heel klein kijkje als inspectie van het graf."

