Wie is de ware Paulus Loot? Kinderen tekenen de man die voor een prikkie Zandvoort kocht

Had hij een baard of een snor? Was zijn gezicht rond of misschien smal met een spitse neus. Zandvoortse kinderen hebben de nobele taak gekregen om Paulus Loot te tekenen. Deze steenrijke zakenman kocht 300 jaar geleden Zandvoort en wordt dit jaar geëerd. Er is alleen een probleem: niemand weer hoe die goede, oude Paulus eruitzag.

De kinderen moesten gistermiddag bij Jongerenwerk Zandvoort flink hun fantasie gebruiken om Paulus Loot te schilderen. Gelukkig kregen ze hulp van Museum Zandvoort die had afbeeldingen neergelegd van hoe mensen er in de tijd van Paulus Loot uitzagen.

"Ze hangen vanaf 7 april in het Zandvoorts Museum", zegt jongerenwerker Anita Daane. "Dat is voor de kinderen best speciaal. Er wordt ook nog een winnaar uitgeroepen voor degene die de beste Paulus Loot heeft geschilderd."

Hannah (9) vindt het maar wat spannend dat haar schilderij in een museum komt te hangen. Lachend: "Ja, daar ben ik trots op en het is ontzettend leuk want dat is nog nooit gebeurd."