Met een beetje mazzel hoopt AZ de derde plaats en dus 'een prijs' te pakken

Het seizoen zou voor AZ nog met 'een prijs' kunnen eindigen volgens trainer Pascal Jansen. Dan moeten de Alkmaarders zondag wel winnen van PSV en zijn ze afhankelijk van het resultaat van Ajax. "We zijn nu verzekerd van Conference League-voetbal en de derde plaats is Europa League-voetbal. In dat opzicht zien we dat zeker als een prijs", zegt Jansen.

AZ-trainer Pascal Jansen heeft nog hoop op 'een prijs'

Bij PSV is de afgelopen week veel gebeurd met het vertrek van trainer Ruud van Nistelrooij. Jansen kent hem nog uit zijn tijd in Eindhoven en verwacht dat er een ander PSV voor de dag zal komen. "Ze hadden een plan richting deze wedstrijd, maar je weet niet of ze daar nu van afwijken", vertelt Jansen over de tegenstander die wellicht wat onvoorspelbaarder voor de dag kan komen in Alkmaar. Bij AZ is Jens Odgaard nog een vraagteken en ontbreekt Mexx Meerdink door een vingerblessure.

"Volgens mij heeft de club goed werk verricht en daadkwachtig gehandeld. Dat is wat volgens mij het allerbelangrijkste is" AZ-trainer Pascal Jansen

"Misschien toch wat andere mensen die in het veld komen of wat nuances die ze maken, maar daar zullen we op moeten anticiperen in de wedstrijd", gaat Jansen verder, die niet verwacht dat PSV heel anders zal gaan spelen. AZ zal in ieder geval moeten winnen om nog kans te maken op de derde plaats. "We gaan uit van onze eigen kracht en spelen thuis. We gaan er maximaal voor."

De afgelopen week sneeuwde het sportieve succes van AZ behoorlijk onder doordat het vorige week na afloop van de wedstrijd tegen West Ham United helemaal mis ging. Aanhangers van de Alkmaarders bestormden een tribune vol met Engelse fans. "Het is uitermate vervelend dat het is gebeurd", zegt Jansen daarover. "Volgens mij heeft de club goed werk verricht en daadkrachtig gehandeld. Dat is volgens mij het allerbelangrijkste." Tekst loopt door onder de video.

Jansen kijkt een week later terug op de ongeregeldheden in het AZ-stadion

Transfer Hoewel er voor de Alkmaarders nog één wedstrijd op het programma staat, wordt er achter de schermen al druk gepuzzeld voor volgend seizoen. Om het eventuele vertrek van Milos Kerkez op te vangen werd de Noorse linksback David Møller Wolfe overgenomen van SK Brann. "Hij is een zeer talentvolle jongen met heel veel offensieve drang in zijn spel", zegt Jansen over de aanwinst, die bij de nationale ploeg van Noorwegen zal aansluiten. Tekst loopt door onder de video.

AZ anticipeert met aanwinst op vertrek Kerkez