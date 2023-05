Liever geen heaters meer op Haarlemse terrassen! Verwarmde billen zijn voldoende

Er 's winters warmpjes bijzitten op een Haarlems terras is ondertussen een vanzelfsprekendheid. In de coronajaren is de gemeente begonnen met het subsidiëren van warmtekussens. Ondertussen hebben zestig horeca-ondernemers daar gebruik van gemaakt. De gemeente had de stille hoop dat de energieverspillende en vervuilende heaters dan zouden worden afgeschaft. Maar dat blijkt ijdele hoop.

Het is niet duidelijk hoeveel heaters er nog op de Haarlemse terrassen staan op koude dagen. Maar elke heater, zeker de gas gestookte, is er één teveel vindt een groot deel van de gemeenteraad. Er zouden strenge voorwaarde gesteld moeten worden aan het meebetalen van warmtekussens: geen heaters meer op het terras. Tot nu toe kan de gemeente niets meer doen dan een lobby bij de landelijke overheid ondersteunen om een verbod in te stellen.

Betuttelend, vinden de VVD, Forum voor Democratie, BVNL, Trots Haarlem en Hart voor Haarlem. Felste voorstanders van zo'n verbod zijn de Partij voor de Dieren en GroenLinks en de Actiepartij die gepassioneerd betogen dat elke steentje bijgedragen moet worden in de klimaatcrisis.

De overheid moet volgens deze partijen elke gelegenheid aangrijpen om elke uitstoot van stikstof tegen tegen te gaan. "Met Tata komt het ook niet vanzelf goed", wierp Gertjan Hulster van de Actiepartij in de strijd.

Frankrijk

Dat een dergelijk verbod op heaters in Frankrijk al is ingevoerd en dat het daar ook nog steeds gezellig is, is een ander argument van de voorstanders. D66 opperde dat misschien niet een harde eis, maar een lichte sturing door spelregels een idee is. "Dan kan je het beter uitleggen aan de horeca-ondernemers", denkt D66'er Dimitry van den Berg.

Volgens wethouder Robbert Berkhout kan hij nu nog niets doen tegen de heaters op het terras. Haarlem is in gesprek met andere gemeenten en het ministerie van Economische Zaken om te kijken hoe zo'n verbod wel mogelijk gemaakt kan worden. Ondertussen is Berkhout gestart om voor de derde keer warmtekussens voor de helft te subsidiëren. Voor deze ronde is het volgens hem te laat om strenge voorwaarden te stellen.

In ieder geval zijn nu 900 kussens verspreid op Haarlemse terrassen. Hoe lang het nog duurt voordat alleen onze billen warm blijven, is nog onduidelijk.