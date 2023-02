Nieuw terrassenbeleid houdt de gemoederen bezig in Haarlemse binnenstad

Voor de Wijkraad Binnenstad Haarlem is de toegankelijkheid van het centrum voor voetgangers en fietsers erg belangrijk. Voorzitter Ria Tel: "De verrommeling van de buitenruimte is ons een doorn in het oog. Een goed voorbeeld zijn de terrassen langs het Spaarne. Die dwingen voetgangers het fietspad op, terwijl er ook heel veel gefietst wordt. Het personeel moet ook steeds de weg oversteken om de terrassen aan die kant te bedienen. Dat is gewoon gevaarlijk."

Afgelopen maandag presenteerden ambtenaren een voorlopig plan voor het terrassenbeleid. De inhoud daarvan is nog niet bekend, maar voorzitter Gijs Brands van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Haarlem is er positief over. "Het grootste belang is dat we straks allemaal tevreden zijn. Wonen èn ondernemen moeten in balans zijn."

Brands ziet ook wel in dat niet alle horeca-ondernemers hun zin krijgen. "Je hebt straks winnaars en verliezers. Op sommige plekken is het nou eenmaal erg smal en druk. Dan is een terras geen goed idee. Op andere plekken kan het makkelijk. De gemeente kijkt goed naar de drukste routes. Dat snap ik, want er moet voldoende loopruimte blijven, zodat het in de stad veilig is voor iedereen."

Tekst loopt door onder de foto.