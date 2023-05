Velserbroeker Correia droomt van prolongatie titel met Katwijk: "Dan ben ik apetrots"

Een apotheose van de bovenste plank komende zaterdag in de tweede divisie. Drie clubs strijden om de landstitel in het amateurvoetbal. De beste papieren heeft vv Katwijk van de Velserbroekse trainer Anthony Correia. "Als we zaterdag de titel kunnen prolongeren, dan ben ik echt apetrots."

Met het toernooischema en fluitje in de hand regelt Anthony Correia woensdagmiddag het voetvolleytoernooi bij Telstar. De club uit Velsen-Zuid is klaar met de competitie en dus staan er ontspannen trainingen op het programma. Correia is de rechterhand van hoofdtrainer Mike Snoei, maar daarnaast is hij ook eindverantwoordelijk bij vv Katwijk. En bij die club staat er dit weekend juist heel veel op het spel. "Het is heel simpel. We moeten gewoon winnen, dan zijn we waarschijnlijk kampioen."

"Laatste benen"

Samen met AFC staat Katwijk op 68 punten en op de derde plek met twee punten minder is Rijnburgse Boys nog een outsider voor de titel. Katwijk beschikt over een veel beter doelsaldo (+8) ten opzichte van de Amsterdamse amateurclub. "Al klinkt even winnen te makkelijk", vertelt Correia aan de rand van het hoofdveld in Telstar. "Ik merk namelijk wel dat sommige spelers op hun laatste benen lopen. Alles moet gewoon goed samenvallen."