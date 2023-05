Amsterdam aA nl De kans is klein, maar AFC kan zaterdag kampioen worden: "Ik heb goede hoop"

Als ze afgelopen zaterdag hadden gewonnen, dan lag het kampioenschap voor AFC komend weekend voor het oprapen. Maar tegen het al gedegradeerde OFC werd het gelijk, waardoor de Amsterdammers het behalen van de titel niet meer in eigen hand hebben. Toch is de hoop er nog altijd. Op sportpark Goed Genoeg in Oud-Zuid maken ze er daarom maar het beste van.

Katwijk staat nu eerste in de competitie en heeft net als AFC 68 punten, maar de Katwijkers hebben een veel beter doelsaldo. Dus moeten ze verliezen of gelijkspelen, wil AFC zaterdag alsnog kampioen worden. En niet geheel onbelangrijk: AFC moet winnen. Ibiza Katwijk speelt zaterdag tegen Spakenburg, dat de selectie uitgerekend deze week op teamuitje naar Ibiza heeft gestuurd omdat ze het zo goed deden in het KNVB Beker-toernooi. Dat ze waarschijnlijk de hele week zullen feesten, hoeft voor Katwijk niet per se een voordeel te zijn, denkt AFC-trainer Benno Nihom. "Misschien is het juist goed voor de teambuilding, dus het kan wel gewoon."

Vertrouwen Ook middenvelder Splinter de Mooij heeft vertrouwen in een goede afloop aanstaande zaterdag. "Ik heb goede hoop dat het goed gaat komen met ons, maar we moeten eerst maar even winnen zaterdag. Dat is ook echt belangrijk", lacht de middenvelder. Cody Claver sluit zich daarbij aan. "Ik ben ervan overtuigd dat we een fantastisch team hebben en dat we gewoon kampioen kunnen worden", aldus de verdediger. De wedstrijd tegen Excelsior Maassluis begint aankomende zaterdag op sportpark Goed Genoeg om 15.30 uur. Katwijk-Spakenburg is gelijktijdig.