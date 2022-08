Mooie anekdotes van oud-profs Kevin Visser en Melvin Platje: "We werden met tanks opgehaald"

Amateurclub AFC versterkte zich deze zomer met Kevin Visser en Melvin Platje. Een stap waar de twee voormalig profvoetballers een beetje aan moesten wennen. In een dubbelportret vertellen Visser en Platje openhartig over hun nieuwe leven en hebben ze mooie anekdotes van hun carrières. "Soms ging het er zo heftig aan toe, dat we met tanks werden opgehaald."