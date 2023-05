Amstelveen selecteert nog wel: Legmeer wordt tijdelijke opvang minderjarige asielzoekers

Hoewel het kabinet niet meer wil dat gemeenten zelf kiezen welke groep asielzoekers ze opvangen, maakt Amstelveen die selectie nog wel. Vanaf volgend jaar moeten op het bedrijventerrein in de Legmeer zo'n zestig alleenstaande minderjarige asielzoekers worden opgevangen.

Bedrijventerrein Legmeer - Google Earth

De tijdelijke woningen voor deze jongeren zijn naar verwachting begin 2024 klaar. De asielzoekersopvang blijft in ieder geval twee en een half jaar op deze locatie. Deze periode kan jaarlijks worden verlengd, maar na uiterlijk vijf jaar zal de opvang moeten sluiten. Hoelang de opvang in Legmeer blijft, is afhankelijk van de snelheid van de woningbouwplannen om op dit bedrijventerrein een nieuwe wijk te bouwen: Nieuw-Legmeer. Het artikel gaat verder onder het kaartje.

In Noord-Holland zijn op dit moment vier andere locaties waar minderjarige asielzoekers verblijven: in Driehuis, Amsterdam en op twee verschillende opvangen in Den Helder. Er waren, zo liet Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) eerder dit jaar weten, nog 4700 extra plekken nodig voor de groep kinderen en jongeren. "Het is echt een crisis, dat is niet zomaar opgelost," vertelt Ronald Smallenburg, woordvoerder van het COA. Noodplan Vanwege het grote tekort aan vluchtelingen, wil het kabinet dat gemeenten stoppen met het selecteren van groepen asielzoekers, meldde NOS gisteren. Toch zal er met dit noodplan, volgens Smallenburg, weinig verandering komen. "We kunnen al vaak niet aan de voorkeur van gemeentes voldoen." Een voorbeeld hiervan is de situatie in Amstelveen. "Er gaan hier alleenstaande minderjarige vreemdelingen verblijven. Dat is omdat het COA kleinere locaties voor hen geschikter vindt", vertelt Jolijn Bergsma, woordvoerder van gemeente Amstelveen. Wel is dit in goed overleg gegaan.

"De jongeren zijn een stuk kwetsbaarder dan volwassenen" Ronald Smallenburg, woordvoerder Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)