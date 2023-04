Asielzoekers kunnen toch pas vanaf mei terecht bij noodopvang Uithoorn

De noodopvang in en om 't Buurtnest in Uithoorn waar tijdelijk 30 asielzoekers komen te wonen is toch pas vanaf mei bewoonbaar. Eigenlijk zouden de asielzoekers er al in februari of maart hun intrek nemen.

De slaapunits die naast 't Buurtnest zijn geplaatst - VLN Nieuws

De asielzoekers die straks in 't Buurtnest komen te wonen hebben het pand niet voor zichzelf, want ook de huidige gebruikers, waaronder enkele welzijnsorganisaties, zullen het pand blijven gebruiken. Om te voorkomen dat mensen elkaar straks op de lip zitten heeft de gemeente bedacht tijdelijke slaapunits op het terrein van 't Buurtnest te plaatsen. In 't Buurtnest zelf wordt dagbesteding georganiseerd. De uitbreiding van het pand duurde langer dan in eerste instantie werd gedacht, maar volgens een woordvoerder van de gemeente zijn er 'geen grote kinken in de kabel gekomen tijdens het proces.' Inmiddels staan de slaapunits op het terrein, maar er wordt nog een hek omheen geplaatst. Op deze manier wil de gemeente ervoor zorgen dat er goed zicht is op wie 't Buurtnest betreedt.

Hard nodig Noodopvangplekken als die in Uithoorn zijn hard nodig. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) trok in februari aan de bel, omdat veel tijdelijke opvanglocaties hun deuren weer sluiten. In totaal moeten dit jaar volgens het COA landelijk meer dan 20.000 opvangplekken worden gecreëerd.

Zo zien de slaapunits eruit - VLN Nieuws

Eind vorig jaar speelden enkele zorgen bij omwonenden, omdat het rondom de Arthur van Schendellaan, waar 't Buurtnest zich bevindt, nogal onrustig kan zijn. Tijdens een informatieavond konden zij met hun vragen terecht bij de gemeente. Die avond bleek dat Uithoornaars het liefst zien dat er gezinnen in de opvang komen te wonen, maar uiteindelijk beslist het COA hierover.