Bijna tweehonderd Oekraïense vluchtelingen ondergebracht in Amstelveense hotels

Zo'n 180 Oekraïners hebben deze week onderdak gevonden in Amstelveen. De gemeente heeft de vluchtelingen ondergebracht in het Ibis-hotel en het Adagio Aparthotel aan de J.H. Bavincklaan.

De gemeente registreert de opgevangen personen en bekijkt met maatschappelijke organisaties per vluchteling welke hulp of begeleiding nodig is. Behalve een keur aan organisaties wordt ook de Oekraïense gemeenschap in Amstelveen daar bij betrokken.

De Oekraïners zijn gisteren en vandaag in Amstelveen aangekomen, schrijft de gemeente in een persbericht .

Burgemeester Tjapko Poppens: "De oorlog in Oekraïne raakt ons allemaal. De gemeenteraad en het college vinden het belangrijk om ook in Amstelveen Oekraïense vluchtelingen op te vangen en hulp te bieden. We hopen dat de vluchtelingen hier tot rust kunnen komen. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel hulp er vanuit de Amstelveense samenleving wordt geboden om deze mensen te steunen en een hart onder de riem te steken."

Kosten

Hoewel het Rijk op termijn de opvang van Oekraïense vluchtelingen (geheel of gedeeltelijk) gaat financieren, worden er ook nu al flinke kosten gemaakt. Het college heeft de raad daarom gevraagd in te stemmen met een voorfinanciering van vijf miljoen euro.

De groep vluchtelingen die is ondergebracht in de hotels zijn niet de eerste vluchtelingen die onderdak vinden in Amstelveen. Tot nu toe werden vluchtelingen vooral opgevangen bij familie en vrienden in Amstelveen. Een aantal mensen heeft zijn eigen woning aangeboden.

Takecarebnb

Amstelveners die thuis Oekraïense vluchtelingen willen opvangen, worden doorverwezen naar het initiatief takecarebnb. Wie inmiddels al vluchtelingen opvangt, wordt gevraagd de betreffende Oekraïners te laten registreren.