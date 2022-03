Hulp voor Oekraïne: dit zijn de acties in Amstelland

De oorlog in Oekraïne lijkt ons allemaal te raken. Hulpacties voor Oekraïeners schieten als paddenstoelen uit de grond, en bijna iedereen draagt z'n steentje bij door kleding, slaapzakken, houdbaar voedsel en andere basisbenodigdheden te doneren. NH Nieuws zet de initiatieven in Amstelland voor je op een rij.

De van oorsprong Russische masseuse Emma heeft tot en met vandaag (2 maart) in haar Amstelveense appartement spullen ingezameld voor Oekraïners. Ze werd daarbij geholpen door haar Oekraïense vriendin Olga, die al een tijdje in Nederland woont. Olga maakt zich grote zorgen om haar familie, met name om haar broer, een militair die in Kiev woont.

De inzameling liep storm - zelfs de badkamer was tot de nok toe gevuld - maar is inmiddels beëindigd.