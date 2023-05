Zaankanters krijgen flinke klappen voor het goede doel: "Het is je moeder niet"

Van logopedist tot filmmaker: in een Oostzaanse gymzaal trainen 22 Zaankanters voor vier goede doelen. Ze gaan zonder enige ervaring begin juni boksen. John Veenis (45) is de oudste deelnemer die de ring in stapt: "Met m'n grote mond ben ik erin verzeild geraakt, maar eenmaal hier merk je dat het niet zo makkelijk is als het lijkt."

"Het is je moeder niet", schreeuwt een trainer in een Tl-verlichte gymzaal in Oostzaan. De wedstrijd van 10 juni wordt zo echt mogelijk nagebootst. Het is een gloednieuwe ervaring voor de Zaankanters. Zo ook voor Tije (20). Hij is de benjamin van de groep. De 20-jarige heeft de afgelopen trainingsperiode veel geleerd. De grootste uitdaging is volgens hem dan ook 'om jezelf te beheersen'. Tije vertelt: "Als ik een tik krijg, dan denk ik: 'nu moet ik het teruggeven', maar het belangrijk om rustig te blijven." Tekst gaat door onder de foto

Voor vier goede doelen stappen de mannen, en een enkele vrouw, voor één wedstrijd in de ring. Het overkoepelende thema is armoede in de Zaanstreek. Het geld dat wordt opgehaald gaat bijvoorbeeld naar een zomerkamp. Een paar kinderen gaan dan gesponsord mee. Tije gaat dit jaar als begeleider mee. Hij heeft goede herinneringen aan het zomerkamp: "Ik herinner mij het altijd als de tijd van m'n leven."

Mike Vonk is één van de bedenkers van het boksgala . "Elke euro is evenveel waard en heel belangrijk." Dit doet hij samen met Junior Kamer Zaanstreek, een club mannelijke ondernemers in de leeftijd van 25 tot 40 jaar. Ze kiezen bewust voor lokale goede doelen. "Actueler kan niet. Er zijn zoveel mensen die niet meer rond kunnen komen of hun boodschappen kunnen halen."

De mannen en vrouwen werken zich in het zweet voor Kledingbank Zaanstreek, de speel- en kinderkledingbank Zaanstreek, GJC Zomerkampen en een Zaans initiatief dat zich inzet voor kinderen die getroffen zijn door de aardbeving in Turkije en Syrië. Trainer Kees Spanjaard: "Ik vind het belangrijk dat het gebeurd. Dat we respect hebben naar een ander en het samen verbeteren."

Net als Tije, is ook Tessa Mendel enthousiast over het zomerkamp. "Ik heb zelf het geluk gehad dat ik niet in armoede ben opgegroeid", legt ze uit. Toch ziet ze in haar werk als logopedist dat dit niet vanzelfsprekend is. "Wij gunnen kinderen die in armoede opgroeien ook een leuke start van de zomervakantie."

'Best heftig'

Ze wil al boksend zoveel mogelijk kinderen blij maken. "Het is best wel heftig, het gaat natuurlijk niet om een potje schaken", benadrukt ze. Om in topvorm zijn, traint Tessa zo'n vijf tot zes keer in de week. "Ik heb nog nooit zoveel gesport in m'n hele leven."



Over of ze het boksvirus te pakken heeft en volgend jaar weer in de ring stapt is de Zaanse duidelijk. "Nee! Dit is echt eenmalig. Ik vind het allemaal zo spannend. Ik ga het niet nog een keer doen. Ik slaap er slecht van." Toch geeft ze zich allesbehalve gewonnen. "Maar ik ga wel winnen!", zegt Tessa lachend.

Uitdaging

Jesse Haanstra is dit jaar één van de organisatoren van het evenement. "Er komt best veel bij kijken. Wij werken hier met z'n allen het hele jaar naartoe. Iedereen vindt het leuk om te kijken, maar om zelf in de ring te stappen voor zo'n 350 tot 400 man is best een uitdaging."

Tekst gaat door onder de sfeervideo van vorig jaar