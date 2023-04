Sterke familiebanden bij boksgala in Oostzaan: opa kijkt, vader traint en zoon bokst

Het tweede boksgala in Oostzaan trok gisteravond een volle zaal: met 350 verkochte kaarten was het evenement uitverkocht. Voor organisator Gilbert Hallie was het een speciale avond. Zijn zoon Kilat stond in de ring, opa en voorbeeld Cees keek trots toe.

In 2019 werd het eerste boksgala georganiseerd in Oostzaan. Na de coronajaren kan het dit jaar weer doorgaan. Het gala is vernoemd naar de vaders van Gilbert Hallie en Mario Walda: het Cees Hallie en Mat Walda boksevent. De twee families zijn zeer bekend in de bokswereld.

Kilat is voor zijn partij vol goede moed, gesterkt door het feit dat zijn opa meekijkt. "Mijn opa is er in de amateurboksen bij elke wedstrijd bij geweest. Helaas heeft hij door zijn gezondheid niet bij mijn profwedstrijden kunnen zijn. Dit is de eerste profwedstrijd waar hij bij is, dus ik moet goed m'n best doen."



Bekijk in de reportage hieronder hoe de partij van Kilat afloopt. Tekst loopt door onder de video