Klappen uitdelen met een grote K: Zaans cultuurhuis houdt een Boksgala

ZAANDAM - Even heel wat anders dan de reguliere kunst in Het HEM in Zaandam. Want vandaag is er vooral oog voor de edele bokskunst in het cultuurhuis. Meer dan twintig vechtersbazen stapten in de ring tijdens een heus boksgala.

Curator Lieke Vos vindt de kunstzinnige locatie uitstekend geschikt voor de moderne gladiatorengevechten die vandaag plaatsvonden: "Boksen is net als cultuur een vorm van je voortdurend te ontwikkelen." Verschillende achtergronden

De vechters die aan het boksgala meededen hebben vaak nog nooit eerder in een wedstrijd gestaan. De vechtsporters hadden ook soms bijzonder afwijkende achtergronden. Zo begint Vera binnenkort aan de huisarts-opleiding en werkt Juannito in het dagelijks leven in een computerwinkel. Lees ook: Verslaggever gaat een dag boksen: "Weet je dit wel zeker?" Behalve boksers zijn ze de laatste dagen ook een onderdeel van de expositie geweest. Lieke Vos: "De boksers waren hier om te trainen, maar de expositie was gewoon open. Het idee was dat je door een sprookjesbos aan pilaren riep en daar dan ineens die vechters tegen komt." Lees ook: Strijden tegen parkinson: "Het enige leuke aan de ziekte is boksen" Een dans Met spiegels op het plafond bevestigd konden de bezoekers ook van bovenaf met het gevecht meekijken. "Boksen is heel mooi om te zien en lijkt zo net een dans", zegt Vos. De bezoekers konden de gewelddadige wals in ieder geval flink waarderen. Ook een bijzondere gevecht: kijk hier hoe onze verslaggever Thomas Brood ook de ring instapt (en daar vaak best wel spijt van had).