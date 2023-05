Schoorlse Meidenmarkt is 'dood', toch kan er worden gedanst aan het klimduin

Van een échte traditionele Meidenmarkt in Schoorl is al jaren geen sprake meer, maar nu 'rommelt' het op Facebook toch weer over het vergane fenomeen. De vraag: 'Wie gaat er naar Meidenmarkt?', gaat vlak voor Tweede Pinksterdag rond op het platform. Een horecaondernemer aan het duin haakt erop in, al wil hij niet van een 'meidenmarkt-feestje' spreken.

Want bij restaurant Honky Tonk, aan de voet van het bekende klimduin in Schoorl, kunnen de voetjes van de vloer aankomende maandag. "Vanaf 16.00 uur hebben wij twee dj's uit het dorp die komen draaien. We mikken met muziek uit de jaren 80 en 90 op een wat ouder publiek", aldus eigenaar Frank van der Kolk.

Van een drukbevolkt klimduin is al jaren geen sprake meer tijdens Meidenmarkt in Schoorl. Het traditionele 'liefdesfeest' lijkt verloren. Misdragingen door benevelde jongeren en daaropvolgende maatregelen bleken de doodsteek voor het ongeorganiseerde 'lonken op het duin'. Omdat er al jaren 'niets' gebeurt, worden er ook dit jaar geen extra maatregelen ingezet, zoals camera's en handhavers, laat de gemeente aan NH weten.

Over of de dansmiddag een poging is om Meidenmarkt nieuw leven in te blazen, is de eigenaar terughoudend. "Wij hebben Honky Tonk in maart overgenomen en kennen natuurlijk de verhalen van Meidenmarkt, en ook wat er niet goed ging. We willen gewoon een leuke middag organiseren op Tweede Pinksterdag, zonder dat stempel."

Binnen dansen

Op Facebook worden de dj's echter wel gepromoot met een oude foto van een vol klimduin en verwijzingen naar Meidenmarkt. "De dj's staan binnen te draaien", licht Frank toe. "Wel is ons terras gewoon open. Om 20.00 uur gaan we dicht. We organiseren elke maand trouwens wel iets; volgende maand komt Dick Raat zingen."

Een andere ondernemer direct aan het Schoorlse klimduin heeft geen extra plannen met Pinksteren. "We zijn een lunchtent, wij zijn die dagen open en gaan zoals altijd om 17.00 uur dicht", vertelt eigenaar Jolijn Köhne van Joop Schoorl. "We gaan daarna wel gezellig langs bij onze overburen, hoor."

"Ik hoop op een leuke middag daar." Ook snapt ze de voorzichtigheid bij Honky Tonk. "Je wil niet dat het mis gaat, want eigenlijk zou het wel heel leuk zijn dat er weer iets georganiseerd wordt rond Meidenmarkt." Hoe dat er dan uit moet komen zien, daar wil ze het in de toekomst wel eens met haar horecacollega's over hebben.