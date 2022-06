Traditionele Schoorlse Meidenmarkt verloren als liefdesfeest, gemeente rekent niet op drukte

Van een echt drukbevolkt klimduin is al jaren geen sprake meer, maar vandaag is het toch echt Meidenmarkt in Schoorl. Het traditionele 'liefdesfeest' lijkt verloren. Misdragingen door benevelde jongeren en daaropvolgende maatregelen lijken de doodsteek voor het ongeorganiseerde 'lonken op het duin'. Dit jaar worden er dan ook geen extra maatregelen ingezet, zoals camera's en handhavers.

"Vroeger werd er geen drank gedronken, de laatste jaren juist ontzettend veel. Het werd bovendien veel te massaal", aldus de Schoorlaar in onderstaande video. "We hadden het 'onder ons' moeten houden."

"Het flirten en versieren gebeurt al jaren niet meer", vertelde Schoorlaar Joop Muelink eerder aan NH Nieuws . Muelink interesseert zich in de geschiedenis van zijn dorp, en onderzocht het eeuwenoude fenomeen. "Meidenmarkt is erg veranderd."

Of er vandaag sprake zal zijn van enige drukte op het bekende centraal geleden klimduin is de vraag. Waarschijnlijk niet. Áls er al samengekomen wordt, dan gebeurt dat op andere plekken in het duin, zagen verslaggevers van NH Nieuws in voorgaande jaren.

Geen maatregelen

De gemeente verwacht ook geen toeloop. "We treffen geen specifieke veiligheidsmaatregelen op voorhand voor Meidenmarkt. We verwachten geen grote drukte en gaan ervan uit dat het gemoedelijk zal verlopen", aldus een woordvoerder.

Ook het voorspelde weer is niet erg in het voordeel van buiten-activiteiten. De kans op buien is groot, met af en toe een zonnetje. De temperatuur wordt maximaal 18 graden.