Oorlogsmuseum in Medemblik trok al 10.000 bezoekers: "Laatste jaren enorme groei"

Het Oorlogsmuseum in Medemblik heeft afgelopen weekend haar 10.000ste bezoeker mogen verwelkomen. Een opsteker voor het museum, aangezien deze mijlpaal vorig jaar in september werd behaald. "Waar de bezoekersaantallen voor de meeste musea de laatste jaren zijn teruggelopen, zien wij een enorme stijging in het aantal bezoekers", zegt directeur Lars Rustenburg. Dit jaar hoopt het museum 30.000 bezoekers naar Medemblik te trekken.

Wat ooit begon als een hobby voor Robin en Sietske Rustenburg met de aanschaf van een oude legerjeep, is uitgegroeid tot een volwaardig museum over de Tweede Wereldoorlog. Zo zijn er verschillende voertuigen uit de oorlogstijd te vinden, worden er lezingen gehouden en is het Oorlogsmuseum gastheer voor bedrijfsuitjes en excursies van scholen.

Zoon Lars Rustenburg is sinds een paar jaar museumdirecteur en inmiddels telt het museum ongeveer 90 vrijwilligers. "Dat waren er vijf jaar geleden nog maar acht. Zij zijn echt de motor waarop ons museum draait."

Museumjaarkaart

Steeds meer mensen weten de weg naar het museum aan de Zeldenrust in Medemblik te vinden. Dit komt volgens de directeur onder meer door het interactieve aspect, het pionieren met lesprogramma's voor scholen, en de Museumjaarkaart. "Sinds januari kunnen mensen die zo'n kaart hebben ons museum gratis bezoeken. Dan praat je over ongeveer anderhalf miljoen mensen die zo'n kaart in huis hebben."

Afgelopen zaterdag bereikte het Oorlogsmuseum de mijlpaal van 10.000 bezoekers. Dit stel uit Apeldoorn kreeg een gratis rondrit in een echte truck uit de Tweede Wereldoorlog aangeboden. Tijdens hun rit stopten zij bij het eerste oorlogsmonument in West-Friesland. Ook kregen zij een waardebon voor een groepsarrangement.

Uitzonderlijke groei

"We zitten de laatste jaren enorm in de lift, zien een bizarre groei in het aantal bezoekers", licht Rustenburg toe. "Vier jaar geleden trokken we ongeveer 2.500 mensen naar het museum in Medemblik. En afgelopen jaar waren dit er al 15.000."

Met dit aantal in het achterhoofd werd er voor dit jaar begroot op zo'n 25.000 bezoekers. Nu deze mijlpaal bereikt is verwacht de museumdirecteur dat 30.000 ook een haalbaar doel is. "Maar daarvoor zijn we ook afhankelijk van wat er in de zomervakantie gebeurt."