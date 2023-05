Van hobby naar compleet Oorlogsmuseum in Medemblik: "We zijn nog niet klaar"

Wat startte met een passie voor voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog, is uitgegroeid tot een compleet Oorlogsmuseum in Medemblik. Robin, Sietske en zoon Lars Rustenburg verwachten dit jaar zo'n 30 duizend bezoekers te trekken. "Dit hadden we niet kunnen bedenken."

In 2004 kocht Robin Rustenburg zijn eerste oude legerjeep. Zo'n tien jaar later startte hij met zijn vrouw Sietske het museum. En dat is de laatste jaren behoorlijk gegroeid. Vier jaar geleden nog een oppervlakte van zo'n 225 vierkante meter bevatte en nu inmiddels 3.000 vierkante meter groot. Vorig jaar kwamen er 15 duizend bezoekers naar Medemblik, dit jaar wordt gegokt op een verdubbeling. Het museum draait grotendeels op vrijwilligers. Ook dit aantal steeg de laatste jaren explosief, van 8 naar 90 in totaal. Ontwikkelingen die grondleggers Robin en Sietske niet direct hadden voorzien. "Het idee was oorspronkelijk om de kinderen uit de gemeente Medemblik kennis te laten maken met de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog, die hier in de regio gebeurd zijn. Als educatief centrum", zegt Sietske. Enthousiast Haar man Robin vult aan. "We zijn eraan begonnen met ons gezin, maar onze kinderen en heel veel mensen er omheen zijn zó enthousiast geraakt dat het nu een compleet museum is geworden." Al snel na het basisschoolbezoek kwam het regulier bezoek op gang. "Stonden er ineens op zaterdag mensen voor de deur. Of ze koffie en een gebakje konden krijgen. Of hier konden lunchen. Nou, toen zijn we dat maar snel gaan regelen." Ook familie-, kinder- en bedrijfsuitjes vinden tegenwoordig in het Oorlogsmuseum plaats. "Verder zijn er twee interactieve exposities, maar er vinden ook rondleidingen plaats, of een informatieve rondrit langs West-Friese Tweede Wereldoorlog monumenten."

"Iedereen heeft zo zijn eigen rol om de zwaarbevochten vrijheid te behouden" Lars Rustenburg - directeur Oorlogsmuseum

Inmiddels is hun 28-jarige zoon Lars museumdirecteur. "Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld door het lezen van de boeken van Snuf de Hond." In de moeilijke coronaperiode, toen het museum grotendeels gesloten bleef, werd de blik onverstoorbaar op de toekomst gericht. En die vasthoudendheid betaalt zich nu uit. "Maar we zijn nog niet klaar", zegt Lars monter. Zo zijn er onder meer plannen voor een expositie over de luchtoorlog boven West-Friesland. Boodschap De familie geeft de bezoekers van het educatieve museum graag een boodschap mee. "De Tweede Wereldoorlog zelf kunnen we niet meer veranderen", zegt Lars. "Maar de lessen daaruit kunnen we wel toepassen op onze eigen leefomgeving. Op school, of op de werkvloer. Denk aan thema's als pesten, buiten sluiten of diversiteit. Iedereen heeft zo zijn eigen rol om de zwaarbevochten vrijheid te behouden." Even verderop staat zijn moeder met een verkeersbord: werk in uitvoering. "Zo geven we aan dat we met z'n allen moeten blijven werken aan de vrede en veiligheid die we hier hebben."