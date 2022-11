Waarom Joppe (18) al bijna drie jaar vrijwilliger is bij Medemblikse Oorlogsmuseum

Zijn vrijwilligerswerk begon met een stage. Maar hij bleef plakken en is zelfs vorig jaar verkozen tot vrijwilliger van het jaar in Medemblik. En dan is Joppe nog maar net 18 jaar. Wat maakt het dat hij zo graag vrijwilligerswerk doet?

Lars Rustenburg, Oorlogsmuseum Medemblik

"Ik begon met 15 uur, verdeeld over twee dagen", vertelt Joppe. Hij was toen zestien en liep stage bij het Oorlogsmuseum vanuit zijn vmbo-opleiding.



"Maar in coronatijd zat ik niet zoveel op school. Toen ben ik naar het museum gegaan en veel gaan helpen met het restaureren van oorlogsvoertuigen." Van 15 uur in twee dagen, ging Joppe naar 15 uur per dag. Zo graag kwam hij daar.

Quote "Ik kan helpen de geschiedenis door te geven" joppe zijlstra, vrijwilliger oorlogsmuseum

Als Joppe vertelt over zijn vrijwilligerswerk, dan hoor je zijn enthousiasme. Hij lijkt veel kennis van zaken te hebben en praat vol passie over wat hij doet. "De Tweede Wereldoorlog interesseert mij. En ik vind het belangrijk dat het niet vergeten wordt. Ik kan helpen de geschiedenis door te geven." "Voel me gewaardeerd" Naast het werken aan voertuigen, helpt hij mee met rondritten en geeft hij ook rondleidingen in het museum. "Ik voel dat ik gewaardeerd wordt, dat vind ik fijn. Daarnaast werk je veel met mensen die dezelfde passie hebben."

Door zijn vrijwilligerswerk bij het Oorlogsmuseum is hij ook meer van zichzelf te weten gekomen. "Ik werk nu in een vrachtwagengarage, omdat ik tijdens mijn vrijwilligerswerk erachter kwam dat ik graag sleutel aan voertuigen."

Quote "Veel jongeren zitten thuis, gamen vaak. Ze hebben een schop onder hun reet nodig" Joppe zijlstra, vrijwilliger oorlogsmuseum

Joppe kan iedereen vrijwilligerswerk aanraden. "Maar doe wel iets wat je echt leuk vindt." Hij zou ook graag zien dat meer jongeren dit doen. "Veel jongeren zitten thuis, gamen vaak. Ze hebben een schop onder hun reet nodig", vertelt Joppe. "Je leert er echt ontzettend veel van."