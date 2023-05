Laatste aftrap voor buurtvoetbalclub The Haarlem Boys

Ze voelen zich het slachtoffer van corona en de energiecrisis. Voetbalclub The Haarlem Boys zag de afgelopen jaren het ene na het andere elftal sneuvelen door gebrek aan voetballers. In de winterstop werd het tweede al uit de competitie gehaald. Het eerste speelde dit weekend haar laatste wedstrijd in de vijfde klasse. Tot grote spijt van oudgedienden Sjaak van Gennip en Cor Jonen. Nog steeds verbonden aan de club, mochten zij de laatste aftrap nemen.

"Het was mijn leven", verzucht Sjaak als hij na de aftrap het veld afloopt. Als beheerder en verzorger van de velden is het voor hem dit einde van de buurtvoetbalclub uit de Leidsebuurt het zwaarst. Daar is iedereen het langs de zijlijn over eens.

De voetballers van het eerste hebben dan ook maar één missie: winnen. "Wij gaan alles geven", zegt nummer 14 Alex Rasker. "Het is belangrijk voor Sjaak, onze clubheld, om het mooi te kunnen afsluiten."

Kijk hier naar de reportage of het The Haarlem Boys lukt om clubheld Sjaak van Gennip dat afscheidskadootje te geven.