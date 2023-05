Kroniek van een aangekondigde dood: The Haarlem Boys blazen laatste adem uit

Met het opheffen van THB (The Haarlem Boys) verdwijnt de kleinste volksclub uit de Spaarnestad. Onverwacht komt het einde niet. Met nog één elftal had THB geen toekomst meer. Twee dagen voor het 109-jarig bestaan blaast de club zaterdag met de wedstrijd tegen FC Rijnstreek zijn laatste adem uit.

Het is even in voorzitter Piet van der Velden opgekomen om zaterdag koffie met cake te serveren op Sportpark Eindenhout, maar hij gaat het uiteindelijk niet doen. "Want er wordt niemand begraven. Maar triest is het wel."

Sjaak van Gennip, 65 jaar in de meest uiteenlopende functies actief bij de club van groen en wit, had voor de gelegenheid iets opgeschreven dat hij die avond zou voorlezen. Maar de dreun van de aangekondigde dood voelde zó zwaar dat het A4'tje zijn binnenzak nooit heeft verlaten. "Ik ben naar huis gegaan, heb tegen het verdriet een paar biertjes genomen en ben op de bank in slaap gevallen. Toen ik de volgende ochtend wakker werd, realiseerde ik me pas goed dat het einde er definitief aan zat aan te komen."

Hij heeft het zien aankomen en dat verzacht de pijn. Vóór corona telde de club nog vier elftallen. Daar bleven er na de crisis twee van over. Toen er dit seizoen nóg een team wegviel, was de beslissing tijdens de laatste ledenvergadering snel genomen.

Leidsebuurt

Van Gennip (76) is iemand om wie je niet heen kon bij THB (vijfde klasse). Hij was letterlijk het lid met alle sleutels op zak. Dat bood hem het plezier en de status waarmee de club op zijn beurt zijn voordeel deed. In vroeger jaren werd zo'n relatie niet benoemd, maar tegenwoordig heet het een win-winsituatie. Ach, vroeger, praat hem er niet van. In de jaren zeventig had de club tien seniorenelftallen, voor een belangrijk deel met mannen uit de Leidsebuurt, de plek waar de club ruim een eeuw geleden is begonnen.

Kantine

Altijd heeft THB veel timmerlieden en loodgieters onder de leden gehad en dat kwam van pas toen begin jaren zeventig een kantine op het complex aan de Wagenweg moest worden gebouwd. "Dat hebben we met elkáár gedaan, zonder hulp van buiten", zegt Van Gennip. "Als je me vraagt naar een hoogtepunt uit al die jaren, dan is dát het."