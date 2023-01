Ledencrisis bij Haarlemse voetbalclub “Er moet een elftal bij, anders halen wij het niet”

Dit seizoen speelt er nog maar één seniorenteam bij THB. Voor corona en voor de energiecrisis had de club nog vier seniorenteams. “Je merkt dat ze uit elkaar zijn gevallen. Dat komt ook door de thuissituatie van spelers. Na de coronaperiode merkt het gezin dan op ‘het is toch wel lekker dat je zondag thuis bent’", vertelt Van der Velden.

The Haarlem Boys bestaat al 109 jaar. In de rijke historie kende de club hoogtijdagen. “We hadden vroeger wel negen seniorenteams en met de jeugd erbij waren dat zo’n 500 leden”, zegt Van der Velden. Tegenwoordig is dat wel anders en daarom roept Van der Velden enthousiastelingen op: “Word lid van onze club, anders redden wij het volgende seizoen (23/24) niet.”

Van de jeugd moeten ze het niet hebben bij THB: “Wij zitten precies tussen de clubs Alliance en HFC in, waardoor scholieren voor één van die twee clubs kiezen. Op dit moment proberen wij ook weer jeugd aan te trekken, maar we waren de afgelopen jaren echt een seniorenclub.”

De club ontstonds ontstaan in de Leidsebuurt in Haarlem en is daardoor nog een beetje volks volgens de voorzitter. “De sfeer is geweldig en iedereen is welkom, er spelen ook mensen van buiten Haarlem bij ons.”

Van der Velden omschrijft zichzelf als een 'glas halfvol' mens. “Wij zijn een gezellige club en iedereen kan zichzelf zijn, zolang ze sportief willen meevoetballen. Verder heeft onze kantine een mooi terras op het zuiden, dat moet toch nieuwe leden aantrekken”, lacht hij. Zijn doel is om volgend seizoen met vier elftallen te spelen. Iets wat volgens hem ambitieus is, maar wel realistisch.