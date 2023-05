Patrouilleschip terug in Den Helder na vangst van meer dan 15.000 kilo drugs

Zeven maanden lang was het marineschip Zr.Ms. Holland weg om te patrouilleren in het Caribisch gebied, sinds vorige week ligt het weer in de haven van Den Helder. Vanaf oktober 2022 onderschepte het schip maar liefst 15.678 kilo drugs. De grootste vangst was 5.000 kilo in één keer. Op de valreep ving het schip vlak voor terugkeer ook nog eens bijna 1.400 kilo cocaïne binnen twee dagen.