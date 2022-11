Blije familieleden verwelkomen bemanning marineschip: "Op tijd voor de feestdagen"

Terwijl een bandje vrolijke nummers speelt, meert mijnenjager Zr.Ms. Vlaardingen aan in de marinehaven in Den Helder. Het schip vertrok op 7 augustus en is bijna 4 maanden op oefening geweest in het Middellandse Zeegebied. Vandaag kwam het schip weer thuis, en zo zijn de marinemensen op tijd terug voor de feestdagen.

NH Nieuws

"Het is wel koud", zegt de commandant van het schip, Dave de Kruijff. In het Middellandse Zeegebied was het constant tussen de twintig en veertig graden, een stuk warmer dan november in Nederland. Maar de kou nemen hij en de bemanning voor lief. "Na vier maanden is dit een welkom thuiskomen." De mijnenjager Zr.Ms. Vlaardingen is onderdeel van een NAVO-oefening en deed op de Middellandse Zee mee aan een oefening met schepen van andere NAVO-leden. Bekijk in de video hoe de bemanning wordt onthaald door familieleden:

De Zr.Ms. Vlaardingen meert aan - NH Nieuws / Else van der Steeg