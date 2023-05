Politie stuurt West Ham supporters van Alkmaarse terrassen: "Het is walgelijk"

In heel Alkmaar verzamelen zich vandaag duizenden voetbalsupporters van AZ, maar ook van tegenstander West Ham United. Om ongeregeldheden te voorkomen heeft de Nederlandse politie, in samenwerking met de Britse politie, besloten de groepen apart van elkaar in het centrum te verzamelen. En dat valt niet bij iedere Brit in goede aarde, blijkt vanmiddag wanneer ze door de politie worden verwijderd van diverse Alkmaarse terrassen.

AZ speelt vanavond tegen de Britse club West Ham United de halve finale in Conference League. Voor het eerst in 42 jaar kan de Alkmaarse club weer eens een Europese finale gaan spelen.

Teleurstellend

Verschillende West Ham-supporters namen vanmiddag plaats op een zonnig terras in het centrum van Alkmaar. De sfeer was er gemoedelijk en rustig. Toch worden alle Britse voetbalfans niet veel later verzocht naar het speciaal voor hun afgezette fanzone te verplaatsen. Tot groot ongenoegen van de fans zelf. "Het is walgelijk. We zijn aardig en beleefd en het personeel wil ons graag bedienen." Ook de horecaondernemers zelf zijn er niet over te spreken. "Het is zo jammer want de sfeer is heel gemoedelijk. Net als gisteravond."

Dat de maatregelen niet voor niets getroffen zijn, blijkt wel uit de grimmige sfeer die vanochtend bij het station van Alkmaar ontstond. Rellende hooligans gooide daar met stoelen en gooiden met stenen uit tuinen. Bij de rellen zouden hooligans van diverse clubs zijn betrokken, de politie kon dit niet bevestigen. Wel liet het weten dat er niemand is aangehouden.

De aftrap van de wedstrijd AZ - West Ham United is vanavond om 21.00 uur en live te volgen bij NH Sport.