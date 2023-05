Eerste hoofdprijs gaat aan de neus van handbalsters VOC voorbij: "Te veel goals tegen"

Die klap kwam VOC niet meer te boven en ging het van kwaad tot erger. De marge werd in de tweede helft zelfs uitgebreid naar zes punten (27-21). De handbalsters vochten nog voor wat ze waard waren, maar het mocht niet baten. De laatste keer dat VOC de beker won was in 2018. "Wij begonnen goed aan de wedstrijd. Daarna zakte dat in en krijgen wij veel en veel te veel goals tegen. Onze dekking stond niet aan", was het commentaar van VOC-trainster Rachel de Haze.

Finale kampioenschap

Beide ploegen treffen elkaar de komende periode ook in de strijd om de landstitel. In een best of three-serie wordt er beslist wie zich landskampioen mag noemen. De eerste finale is komende zaterdag vanaf 14.00 uur. "Het is de kunst om het team in één a twee dagen weer op te lappen en zo toe te werken naar die andere prijs", blikte De Haze vooruit.