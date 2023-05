Politie geeft beelden vrij van brandstichting bij restaurant op de Koemarkt in Purmerend

De politie heeft gisteravond beelden laten zien van de aanslag op het restaurant The Roast in Purmerend. Bij het restaurant op de Koemarkt werd in de vroege ochtend van maandag 8 mei brand gesticht. De beelden werden getoond tijdens het programma 'Opsporing Verzocht'.

Iets na 5.00 uur in de vroege ochtend was het raak. Op de beelden is te zien hoe de dader het terras van het restaurant overgiet met benzine. Daarna stak hij vuurwerk af bij de voordeur van het restaurant. Een flinke knal en een enorme vuurbal op het terras waren het gevolg.

Het pand zelf bleef grotendeels gespaard, op wat schade aan de deur na. Wat stoelen op het terras zijn wel gesmolten. De schade had vele malen groter kunnen zijn, op het terras stonden namelijk nog twee terrasbranders met grote gasflessen erin. Die zijn uiteindelijk niet ontploft.

Achtergelaten jerrycan

De dader is volledig gekleed in zwarte kleding van het merk 'Under Armour' en heeft een zwarte capuchon op. Na de brandstichting worden later die maandag de jerrycan en zijn kleding gevonden op de Wolthuissingel, zo'n 300 meter verderop.

De afgelopen weken wordt de gemeente Purmerend geteisterd door meerder gewelddadige aanslagen, vermoedelijk in een crimineel conflict. De politie doet nog onderzoek of deze brandstichting een verband heeft met de andere incidenten in Purmerend.

De politie vraagt getuigen die meer weten of iets gezien hebben zicht te melden.