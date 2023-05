Texel niet helemaal 'vol' met Hemelvaart: "Ruim 90 procent vakantiehuisjes verhuurd"

Texel gaat een mooi weekend tegemoet. Niet alleen in zonuren, maar ook wat betreft het aantal toeristen. Na een koud voorjaar zijn de ondernemers toe aan heerlijke temperaturen en voldoende vakantiegangers op het eiland. De 'gekte' zoals tijdens corona lijkt voorbij. Maar volgens VVV-directeur Frank Spooren is er geen reden tot klagen. "We zitten voor ruim 90 procent vol."

Hemelvaart is normaal hét topweekend op Texel. Maar dit weekend is nu 'normaal' vergelijkbaar met andere bijzondere weekenden op het eiland, zoals Pasen en Pinksteren. "We zien dat het nu een klein beetje minder is dan voorgaande jaren", zegt VVV-directeur Frank Spooren. "Ik denk dat het toerisme zich nu meer normaliseert. Want met Corona, vooral in het tweede jaar, hebben we op Texel een uitzonderlijke situatie gehad. Zeker wat betreft de toeristische bezetting op het eiland. Toen hebben we het toeristische plafond ook opgezocht. En werd ieder bed verhuurd. Er kwamen toen ook nog extra veel dagtoeristen." Mensen gingen voornamelijk binnen de landsgrenzen op vakantie. En Texel was daarin een zeer populaire vakantiebestemming.

"We zien dat het een paar procent minder is in de bezettingsgraad in vergelijking met andere jaren" VVV-directeur Frank Spooren

De VVV heeft iets meer dan de helft van het totaal aantal toeristische slaapplaatsen op Texel in portefeuille. "Dit jaar zien we dat de bezetting zich toch meer aanpast aan de situatie zoals die was voor Corona in 2018 en 2019. Maar dan mogen we nog altijd spreken van een hele positieve situatie. We zien dat het een paar procent minder is in de bezettingsgraad in vergelijking met andere jaren." Volgens de berekeningen zijn de objecten voor de verhuur nu voor 92 procent geboekt. Dat betekent dat hier en daar nog een enkele accommodatie vrij is. Op jaarbasis worden de accommodaties gemiddeld tussen de 70 procent en 80 procent verhuurd. Dat betekent dat Hemelvaart onder de toeristen nog steeds populair is. "Maar er zijn ook andere piekmomenten, zoals Pasen en Pinksteren. En het hoogseizoen in de zomermaanden."

Texel heeft een aantrekkingskracht op het dagtoerisme. Deze categorie vakantiegangers is volgens Spooren licht toegenomen. Momenteel leeft op Texel de discussie of het wel of niet te druk is. "We hebben een fantastisch weekend voor de boeg", zegt Spooren. "Maar als je over drukte spreekt, dan gaat het niet over het aantal mensen. Maar vooral het aantal bewegingen op het eiland, met auto's of ebikes. Dat is ook niet verwonderlijk, want het aantal auto's is de laatste dertig jaar in Nederland met bijna 50 procent toegenomen. Het aantal huishoudens is van 6,5 miljoen naar 8,1 miljoen gegroeid. Dat zorgt ervoor dat het verkeer is toegenomen, ook op Texel."

Te druk Daarnaast is het aantal accommodaties ook groter geworden. Er worden veel familiehuizen tot 10 personen verhuurd. "Waar voorheen maar één auto bij het huisje stond, zijn er nu wel twee, drie of vier auto's", zegt Spooren. Het gevolg is dat er in de centra weinig parkeerplaatsen zijn. "En dan bekruipt met name bij de eilanders het gevoel dat het 'te' druk is. Maar dan gaat het niet over het aantal mensen."

Ondernemer Michel Gregoire bevestigt dat het niet drukker is dan andere dagen in het hoogseizoen. "De bezettingsgraad is goed. Er komen nu veel mensen die een midweek of verlengde week op Texel vakantie vieren." Daarnaast komen volgens de ondernemer steeds meer dagtoeristen. Deze mensen huren een accommodatie in de Noordkop. "En dan pakken ze de elektrische fiets en doen dan een 'dagje Texel'. Ze gaan dan winkelen. Als de rugzak vol is, gaan ze weer terug." Voor de ondernemers is dit een belangrijke groep. "Vooral op dit soort dagen als Hemelvaart komen er veel mensen met de boot." Voor 5 euro worden ze met de veerboot heen en terug gevaren. Het is vooral de Nederlander die op Texel vakantie viert. "Ik denk dat ongeveer 30 procent uit Duitsland komt en dan nog een paar procent uit België."

"Het aantal last minute boekingen zijn daardoor ook lager dan wij gewend zijn" Ondernemer Michel Gregoire

Het koude voorjaar heeft volgens Gregoire ook invloed gehad op de boekingscijfers. "Het aantal last minute boekingen zijn daardoor ook lager dan wij gewend zijn. Vorig voorjaar waren er betere temperaturen. Dat merk je ook in het aantal boekingen. En dat heeft ook weer gevolgen voor de winkels en de horeca. Vooral het druktebeeld in de straten en ook in de winkels." Overdag is er in De Koog nog niet veel te doen. "Veel mensen zijn aan het wandelen of doen andere dingen. Vooral in de namiddag komen ze in de Dorpsstraat. Dan is het echt druk."

"Nu doen ze vijf dingen op een dag. Het is veel meer een 'zap'-cultuur" Ondernemer Michel Gregoire

Maar niet te druk. "Als ik naar de cijfers kijk, dan heeft het vooral met mobiliteitskeuzes te maken. En niet hoeveel mensen er op het eiland zijn. Het zit voor een gedeelte in gedrag. Vroeger hadden we een winkel op het strand. Toen ging men 's morgens bepakt naar het strand en kwam men 's avond weer van het strand af. En nu doen ze vijf dingen op een dag. Het is veel meer een 'zap'-cultuur. En bewegen mensen zich veel meer over het eiland. Hopelijk zoveel mogelijk op de fiets. Maar ze gaan ook met de auto. Het gedrag is veel meer veranderd."

Hemelvaart is voor ons één van de drukkere weekenden.

Iemand die afhankelijk is van het weer, is fietsverhuurder Erwin van der Linde. Dat merkt hij vooral in het aantal reserveringen voor een tweewieler. "Hemelvaart is voor ons één van de drukkere weekenden. Maar het is wel afhankelijk van het weer", zegt hij. Een groot deel van de fietsen wordt vooraf gereserveerd. Dat wordt veel gedaan. "Maar losse verhuur van mensen die langs komen, is van groter belang. Daarin speelt het weer wél een grote rol. Dat zie je vandaag al. De zon breekt door en je ziet het meteen opbloeien."

Fietsen huren De ondernemer verhuurt ook fietsen bij passantenhaven in Oudeschild. "Door het koude voorjaar is daar nu ook minder bedrijvigheid. Er liggen nu ook minder bootjes. Maar als de voorspellingen goed zijn, dan kan de haven morgen weer vol liggen. Want Hemelvaart is normaal gesproken een heel goed weekend voor ons. Het voorjaar was voor ons niet slecht, maar ook geen topper. Hoe vaak heb je buiten kunnen zitten?" Het is voor de ondernemer ook drukker, omdat de fietsen voor een kortere periode worden verhuurd. "En dan zijn er ook meer mensen tegelijk. In de zomer blijven de mensen natuurlijk langer. Dat zie je ook bij de wissels van de bungalows. Ze komen allemaal tegelijk aan en vertrekken ook weer massaal. In de zomermaanden is dat meer verspreid. Maar de Meivakantie, Hemelvaart en Pinksteren blijven belangrijke vakanties voor ons."