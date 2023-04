Paasdrukte voor weekendje Texel: "Uurtje wachten voor de boot hoort bij vakantie"

Paasweekeinde, dus rijen wachtenden voor de boot naar Texel om even lekker uit te waaien. Het is de eerste drukke wisseldag voor veerdienst TESO van het nieuwe vakantieseizoen. Tientallen campers en caravans aan boord en honderden paasvakantiegangers overgezet: "Het is traditie. Elk jaar met Pasen gaan we naar Texel."

Het is al vroeg druk bij de TESO-terminal in Den Helder. Een weekendje Texel kan voor veel toeristen niet vroeg genoeg beginnen. Zelfs bij de TESO op Texel staat het opstelterrein - wachttijd minimaal een half uur - al vroeg vol. Het is zo druk dat Rieuwert Pol, hoofd operationele dienst van TESO, moet bijspringen om het verkeer te regelen. "De mensen die hier staan hebben er al een weekje Texel op zitten. Ik hoop dat ze het leuk hebben gehad." De grote stroom toeristen komt juist voor het paasweekeinde goed op gang. Er varen twee boten om de stroom toeristen op te kunnen vangen. Pol: "Het is de eerste grote wisseldag van dit jaar. We zien veel Duitse gasten weer naar het eiland komen. Het kampeerseizoen is begonnen, dus ook veel mensen die met hun caravans het eiland op komen. Het is weer alle hens aan dek."

Afgelopen jaar zette veerdienst TESO zo'n 1,8 miljoen reizigers over. Pol: "Daar komen we dit jaar vast ook weer aan. We merken dat mensen Texel toch steeds meer weten te vinden." De toenemende stroom toeristen zorgt voor veel discussie op het eiland. "Wij hebben daar geen invloed op. Onze taak is het overzetten van reizigers. Het is aan de politiek of het eiland meer aankan of niet." Bitterballen Aan boord van de Dr Wagenmaker: Een gezin uit Meppel kijkt reikhalzend uit naar het jaarlijkse paasweekeinde op Texel. Ze hebben een uur moeten wachten voor de overtocht: "Viel wel mee hoor, was goed te doen. Het hoort bij de reis toch?" Het gezin reist ieder jaar met Pasen naar Texel: "Het is traditie. Het strand, het vliegeren en de bitterballen bij Paal 17."