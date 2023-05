Leegstand op Volendamse dijk

Het is weer gezellig druk op de dijk in Volendam, maar als je goed kijkt, zie je ook lege panden tussen de souvenirwinkels en cafés. Volgens de ondernemersvereniging is het voor veel startende winkeliers moeilijk om een lening te krijgen in de onzekere toeristische sector. Ook ondernemers die er al generaties zitten zien er steeds minder brood in.

Van Las Vegas tot Manilla, de toeristen op de dijk in Volendam komen weer uit alle windstreken. Alleen de busladingen met bezoekers uit Azië zijn er nog niet zoals voor de coronapandemie. Toch staan er zeker acht panden leeg aan de dijk waar de toeristen dagelijks langs lopen.

Leegstand

Margriet Jonk heeft een souvenirwinkel aan de dijk en ziet steeds minder toeristen die wat in haar winkel kopen. "In de zomer is het wel goed, maar in de winter kan je hier je geweer leeg schieten", zegt ze. Met pijn in haar hart heeft ze samen met haar familie besloten de zaak van haar ouders na hun pensioen niet over te nemen. Ze vermoedt dat dan ook hun pand leeg komt te staan.

Hans Duin heeft ook een souvenirwinkel. Volgens hem komen er ook steeds minder toeristen door het weg vallen van parkeerplekken in de jaren voor corona. "Het is meer dan normaal", zegt hij over de lege panden. Hij heeft zijn winkel al sinds tachtiger jaren in Volendam. "Als een winkelier aan de dijk in het verleden stopte, duurde het niet zolang voordat deze weer gevuld werd."

Corona

De ondernemersvereniging van Volendam laat weten dat het probleem vooral op de dijk speelt. "Mensen hebben het zwaar gehad tijdens de pandemie", zegt Angelique Scheltema van Ondernemend Volendam. Een nieuwe zaak openen betekent volgens haar hogere kosten dan voorheen. Ook zegt ze dat banken moeilijker doen bij het verstrekken van een lening.

Margriet van de souvenirwinkel mist vooral de Aziatische toeristen. De grote groepen waren voor haar belangrijk omdat ze vaak haar winkeltje passeerde. De huidige bussen parkeren vooral aan de andere kant van het dorp, waardoor haar souvenirwinkel niet goed op de loop ligt. Volgens Hans is het een slecht teken dat er nu relatief veel leegstaat "Het betekent dat je achteruit loopt." Aan stoppen wil hij nog niet denken, maar het moet wel zin hebben. "Het moet geen bezigheidstherapie worden."