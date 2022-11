Noord-Holland favoriet bij toeristen: "Alle nationaliteiten komen voorbij!"

Onze provincie is voor toeristen de populairste bestemming van ons land, blijkt uit cijfers van het CBS. Landelijk is er met zo'n 14,6 miljoen toeristen een nieuw record gehaald, het zijn er zelfs 4 procent meer dan in 2019, het jaar vóór corona. Bij kaasboerderij en klompenmakerij de Simonehoeve in Volendam begrijpen ze die toename wel: het is een komen en gaan van allerlei verschillende nationaliteiten.

Drukte van belang bij de Simonehoeve

"Het ligt aan de herkomst van de toeristen welke bestemming het meest populair is. Duitsers kiezen vaak voor de kust, Belgen voor bos- en heidegebieden en de Britten gaan graag naar Amsterdam", laat Maarten Bloem, onderzoeker bij het CBS weten. Het is niet zo dat de vier procent groei alleen door toerisme uit het buitenland komt, want zelf gaan we er ook vaker op uit. Wereld van kaas en klompen Echt niet alleen Duitsers, Belgen en Britten weten ons kleine landje te vinden. Toeristenattracties zoals de Simonehoeve genieten volop van de Hollandse aantrekkingskracht: "Fransen, Amerikanen, Indiërs, Mexicanen... iedereen komt!", vertelt eigenaresse Isabella Tol. En die uitspraak wordt snel bevestigd: op het parkeerterrein staat een grote bus met een Pools kenteken. Erin zit een horde Mexicanen, klaar om zich onder te dompelen in de wereld van kaas en klompen. Bij de ingang worden ze verwelkomd door mannen en vrouwen in volledige klederdracht, en allemaal moeten ze op de foto. Ondergedompeld worden ze: bij binnenkomst kom je terecht in de kaasboerderij, waar je de gekste smaken kan proeven. Van komijnekaas tot brandnetelkaas en van brandnetelkaas tot eentje met een biersmaak. Zelfs aan de wiet-liefhebber is gedacht: op de toonbank ligt een kaas met hennepsmaak. Tekst gaat verder onder de video.

Toerisme in NH - NH Nieuws

Talenknobbel Een stukje verderop worden klompen gemaakt. Terwijl Isabella hout aan het snijden is voor het volgende paar, vertelt ze: "Ik spreek bijna alle talen, zodat ik iedere gast in zijn of haar eigen taal aan kan spreken. Indiërs bijvoorbeeld, kunnen niet zo lachen om grapjes in een andere taal. Maak je hetzelfde grapje in hun eigen taal? Dan vinden ze het prachtig." Aan het einde van de rit is er ook nog een winkeltje. Er wordt druk geproefd en gekocht. Een beetje haastig probeert de reisleider iedereen de bus weer in te krijgen, ze moeten namelijk door naar de volgende stop. Gewapend met kaas, klompen en een biertje vervolgen ze hun reis.

Isabella Tol, eigenaresse Simonehoeve, maakt klompen