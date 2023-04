Kermistentorganisaties Volendam slaan handen ineen, één tent en feest rondom de dijk

De kermis in Volendam wordt dit najaar rondom de dijk én op het recreatieterrein Slobbeland gevierd. De organisatoren van de twee kermistenten in het dorp hebben de handen ineen geslagen. Er was een discussie ontstaan omdat er afgelopen jaar twee kermistenten waren. En dat was tegen het zere been van de kermisexploitanten en enkele Volendammers.

"Wat vooraf als onmogelijk werd bestempeld wordt realiteit", schrijven de twee partijen op social media. De kermis, die altijd gevierd wordt in het eerste weekend van september, zorgde afgelopen jaar voor veel ophef. Het was tegen het zere been van de kermisexploitanten omdat de kermistent te ver weg was van de kermisattracties. Daarnaast had de kermistent die er al was op het Slobbeland het minder druk en ook op de dijk was er 'geen kermisgevoel'.

Petitie

Er volgde een petitie gestart door een aantal Volendammers, onder wie oud-staatssecretaris Mona Keijzer. De petitie werd massaal ondertekend en er volgde een onderzoek door een onafhankelijk bureau dat werd ingeschakeld door de gemeente Edam-Volendam. Ook werden een hoop gesprekken gevoerd. "Niet altijd zonder emotie, want als je aan de kermis komt dan wordt het persoonlijk. Dat hebben we allemaal meegekregen de afgelopen maanden", aldus de organisaties.

Kermis Festival Slobbeland