Taakstraf voor man die Klaassen met aansteker raakte

De W. heeft vanmiddag in de rechtbank te horen gekregen dat hij 60 uur, waarvan 30 voorwaardelijk krijgt voor het incident. De politierechter zegt dat "duidelijk moet zijn dat dit niet kan."

Naast een taakstraf heeft de man een landelijk stadionverbod opgelegd gekregen. De W. zegt dat hij spijt heeft.

Ondergedoken na bedreigingen

Het aanstekerincident gebeurde tijdens de halve finale van de KNVB Beker. De aansteker veroorzaakte een wond op het hoofd van Klaassen. Daarop legde de scheidsrechter de wedstrijd geheel stil. Het duel werd uiteindelijk hervat en uitgespeeld, waarna Ajax uiteindelijk aan het langste eind trok (2-1 winst).

De W. werd direct herkent op camerabeelden. Bij het verlaten van de tribune werd de man dan ook meegenomen door beveiligers. Volgens De Telegraaf heeft de man zelfs ondergedoken gezeten in een beveiligd huis in Duitsland. Veel voetbalfans hebben via sociale media bedreigingen geuit richting de man na het gooien van de aansteker.

Nieuw protocol

Het voorval bracht een serie aan ontwikkelingen in gang, waardoor de KNVB inmiddels een protocol klaar heeft liggen voor wanneer iets soortgelijks gebeurt.

Een van de gevolgen daarvan ondervond Ajax gisteren aan den lijve. De uitwedstrijd tegen FC Groningen werd gestaakt toen een fan het veld bestormde en er tot twee keer toe vuurwerk op het veld werd gegooid. Het nog te spelen deel van de wedstrijd wordt morgen achter gesloten deuren uitgespeeld.

Het lijkt erop dat de verantwoordelijke supporters de wedstrijd bewust stil legden. Vorige week maakte verschillende supportersgroepen van Groningen al op Facebook bekend dat er voorwerpen op het veld zouden worden gegooid, zodat de wedstrijd definitief zou worden gestaakt.